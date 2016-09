Medier: Nordkorea har gennemført stor atomprøvesprængning

Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

Nordkorea har natten til fredag dansk tid efter alt at dømme foretaget den femte atomprøvesprængning i landets historie.



USA's geologiske undersøgelser (USGS) har registreret en "seismisk" hændelse med en styrke på 5,3 tæt på atomprøveanlægget i Punggye-ri i Nordkorea. Det skriver blandt andet Reuters.



Nordkorea fejrer fredag dagen for landets grundlæggelse i 1948.



Også det kinesiske center for jordskælv (Cenc) siger ifølge Reuters, at jordskælvet formentlig skyldes en "eksplosion på jordens overflade".



Få minutter efter eksplosionen gik det japanske aktieindeks Nikkei i rødt. Japans premierminister, Shinzo Abe, siger, at en ny nordkoreansk atomprøvesprængning er "uacceptabel".



En kilde i den sydkoreanske regering siger til nyhedsbureauet Yonhap, at der er "en sandsynlighed" for, at Nordkorea har gennemført landets femte atomprøvesprængning.



"Der er høj sandsynlighed for, at det var en atomtest, når man tænker på området og omfanget af jordskælvet," siger regeringskilden ifølge AFP.



Det sydkoreanske militær siger også, at det analyserer skælvets natur, som det regner med vil være Nordkoreas femte atomtest. Den seneste blev gennemført i januar på samme sted i Punggye-ri.



De første indikationer peger på en sprængning på 20-30 kiloton. Det vil i så fald være den største sprængning, som Nordkorea nogensinde har foretaget, skriver Reuters.



"Det er den største test i landet til dato, den er mindst 20-30 kiloton. Det er ikke en god dag," siger Jeffrey Lewis, der er analytiker ved Middlebury Institute of International Studies i Californien, til Reuters.



Sprængningen ved landets test i januar var angiveligt seks kiloton.



Sydkoreas militær oplyste mandag i denne uge, at Nordkorea havde affyret tre ballistiske missiler.



De talrige prøveaffyringer af missiler samt atomprøvesprængningen i januar fik i marts FN's Sikkerhedsråd til at reagere. Rådet besluttede at udvide de internationale sanktioner mod det isolerede land.



Sanktionerne er de hidtil hårdeste. De indebærer blandt andet et forbud mod at købe kul, jern og andre mineraler fra Nordkorea.



/ritzau/