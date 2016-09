45 personer må sove i defekt alpelift i 3000 meters højde

Passagerer på en kabellift mellem Frankrig og Italien får en noget længere tur, end de oprindeligt havde betalt for.



45 personer skal nemlig overnatte i kabelliften i 3000 meters højde tæt ved Mont Blanc i Frankrig. Det skyldes, at liften er defekt, oplyser franske myndigheder til nyhedsbureauet Reuters.



Fire helikoptere har i løbet af torsdag aften forsøgt at transportere personer ud fra liftens forskellige kabiner. Det er lykkedes at få 65 personer sikkert ned på jorden igen, inden mørket har sat ind, siger Frankrigs indenrigsminister, Bernard Cazeneuve, i en pressemeddelelse.



Den fem kilometer lange lift strækker sig i Alperne på grænsen mellem Frankrig og Italien.



Liften bevæger sig i tre kilometers højde, og turen tager normalt 35 minutter.



Klokken 17.30 torsdag gik den imidlertid i stå. Siden har den ikke bevæget sig.



Tv-stationen France 3 oplyser, at liften stoppede, da kabler blev viklet sammen som følge af kraftig vind.



Bernard Cazeneuve nævner ifølge Reuters også, at der har været tekniske problemer. Han kommer dog ikke med nærmere detaljer om problemerne.



Liftens passagerer har fået leveret tæpper og mad med helikopter. Redningspersonale vil desuden blive hos passagererne natten over.



Redningsaktionen bliver genoptaget fredag morgen.



/ritzau/