Skat dropper tjenstligt forhør af hjemsendte chefer

Opdateret kl. 18.26 - Tre chefer i Skat, der blev hjemsendt sidste år i forbindelse med udbytteskandalen slipper for tjenstlige forhør.



Det meddeler Skatteministeriet torsdag aften.



Det er Kammeradvokaten, der har konkluderet, at der ikke er grundlag for at indlede tjenstlige forhør mod de tre chefer og skatteminister Karsten Lauritzen (V) har orienteret Folketingets partier.



”Det her er en dybt alvorlig sag, og jeg kan godt forstå, hvis danskerne rundt om middagsbordet undrer sig, når der i en sag som denne ikke er grundlag for at placere et klart juridisk ansvar. Men når Kammeradvokaten ikke finder, at der er juridisk grundlag for tjenstlige forhør, må jeg tage SKATs beslutning til efterretning”, siger Karsten Lauritzen.



Han drøfter nu sagen med partierne.



I september sidste år blev fire ledende Skat-medarbejdere sendt hjem af daværende direktør Jesper Rønnow som følge af sagen om svindel med udbytteskat, hvor den formodede svindel er opgjort til 12,3 mia. kr.



De hjemsendte chefer var hele ledelsesstrengen i det område, der stod for udbytterefusionen og en underdirektør for kundeservice.



En af underdirektørerne med direkte ledelsesansvar for refusion af udbytteskat stoppede selv i Skat kort efter hjemsendelsen og er ikke blevet undersøgt.



Ifølge Skat viser Kammeradvokatens undersøgelse, at der er sket fejl i de fire år, hvor den formodede svindel er foregået. Undersøgelsen viser også, at der på udbytteområdet har været uklarhed i forhold til, hvem der havde ansvar for hvad og mangel på ressourcer.



Skat er i dialog med de hjemsendte chefer om det videre forløb.