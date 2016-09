Det sker i dag

Relateret indhold Artikler

Opsplitning af Mærsk



Om få uger forventes A. P. Møller-Mærsk at løfte sløret for en ny struktur. Investorer håber på en opsplitning og Børsen Play taler fredag med Kim Korsgaard Nielsen, porteføljemanager hos Carnegie, om konglomeratet og en mulig opsplitning.



Møde i eurozonen



Fredag morgen samles eurozonens finansministre og centralbankmedlemmer i Bratislava. Her skal de bl.a. diskutere fremtidens økonomiske politik og vurdere, om de nuværende rammebetingelser er tilstrækkelige til de nuværende begivenheder som brexit, migration og sikkerhedsudfordringer.



Kamp om mobilt dankort



Kampen mellem Danske Bank og Nets om danskerne mobilbetalingerne er spidset til. Jan Damsgaard, professor på CBS, gæster Børsen Play til en snak om kampen.



Fed-chefer taler



Både Federal Reserve-chef i Boston, Eric Rosengren og Dallas’ Federal Reserve-chef Robert Kaplan holder tale i henholdsvis Boston og Austin. Eric Rosengren skal tale om de økonomiske og forventninger. Talerne kommer i kølvandet på Federal Reserves vækstbarometer, Beige Book, der viste moderat og beskedent tempo i væksten.