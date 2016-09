Landsretten frifinder Penkowa for groft dokumentfalsk

Østre Landsret frifinder hjerneforsker Milena Penkowa for groft dokumentfalsk. Tidligere har byretten idømt hende ni måneders betinget fængsel i samme sag.



Landsretsdommerne er enige om, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk. Men tre ud af seks dommere mener ikke, at der er tale om et groft tilfælde.



Derfor er sagen ifølge Østre Landsret forældet.



Sidste år i september fandt Københavns Byret det ellers bevist, at Milena Penkowa tilbage i 2003 forfalskede fire dokumenter.



Det gjorde hun angiveligt for at undgå en sag om videnskabelig uredelighed.



/ritzau/