Seks personer er tirsdag blevet dræbt i en flyulykke tæt på Makedoniens hovedstad, Skopje.



Det drejer sig om fire italienere og to kosovoere, skriver nyhedsbureauet AFP.



De var om bord på det lille tysk-registrerede tomotors-fly Piper Seneca. Flyet styrtede ned i i nærheden af landsbyen Kolje, der ligger cirka 20 kilometer fra Skopje.



Det oplyser chefen for Makedoniens nationale sikkerhedsmyndigheder, Mitko Chavkov.



- De lettede fra lufthavnen i Treviso i Italien og havde kurs mod Pristina (Kosovos hovedstad, red.), men de skulle lande i Skopje for at tanke brændstof, siger sikkerhedschefen ifølge AFP.



Myndighederne skal nu undersøge, hvad der var årsagen til flyulykken.



