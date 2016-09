Relateret indhold Artikler

Over 2700 mennesker er reddet levende i land og 15 lig bjærget i sammenlagt 23 redningsoperationer, der fandt sted på Middelhavet i løbet af mandagen.



Det oplyser den italienske kystvagt i en meddelelse mandag.



Kystvagten fandt 19 overfyldte gummibåde og fire små både i farvandet mellem Nordafrika og den italienske ø Sicilien.



Organisationen Moas, der ligeledes foretager redningsoperationer på Middelhavet, samlede i alt 354 levende mennesker op fra mindre både og bjærgede syv omkomne.



Organisationen skriver i en meddelelse, at det var "en af de mest udfordrende redningsoperationer" i år.



Redningsmandskab fra Moas beretter, at der udbrød panik om bord på en båd, da de mange flygtninge og migranter forsøgte at redde sig væk fra den synkefærdige skude, de var på.



"Det resulterede i, at mange mennesker, som for manges vedkommende ikke kunne svømme, sprang eller faldt i vandet."



Tal fra Den Internationale Organisation for Migration, IOM, viser, at mindst 3171 migranter enten er døde eller forsvundet i forsøget på at krydse Middelhavet siden nytår. Langt de fleste af dem er omkommet på vej til Italien.



/ritzau/dpa