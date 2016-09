Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Politi Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Københavns Politi

Københavns Politi er mandag aften talstærkt til stede i Tingbjerg, hvor der er blevet affyret skud.



Det oplyser Youseff Lharraki, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.



"Vi har fået en anmeldelse om et skyderi på vejen Fuglegavl i Tingbjerg, og det er vi ved at undersøge," siger han.



Youseff Lharraki oplyser, at ingen er blevet ramt.



"Vi har heller ikke lavet nogle anholdelser, men vi er i gang med at arbejde på gerningsstedet," siger han.



Politiets arbejde betyder, at Fuglegavl er spærret af.



/ritzau/