Politiet rykkede mandag eftermiddag talstærkt ud ved en ejendom i Hedeparken Ballerup i forbindelse med en sag om mulig frihedsberøvelse og mishandling af en yngre mand fra det kriminelle miljø i lokalområdet.



Det oplyser Københavns Vestegns Politi.



Politiet fortæller, at man mandag aften ikke vil ud med yderligere informationer om aktionen.



Derfor vides det på nuværende tidspunkt ikke, om der er foretaget anholdelser, eller om der er personer, der er kommet noget til.



Det sker, fordi man frygter, at det kan forpurre den "igangværende efterforskning", lyder det fra Københavns Vestegns Politi.



Vagtchef Lars Guldborg fortalte tidligere mandag til Ritzau, at politiet ligeledes har undersøgt en ejendom, som tilhører rockergrupperingen Satudarah.



Om det har relation til aktionen i Hedeparken, vil politiet heller ikke fortælle om.



Ekstra Bladet kan dog erfare, at to medlemmer af Satudarah har været indespærret i lejligheden i Hedeparken.



Ifølge avisens oplysninger har de to været det siden sidste mandag, og begge er angiveligt blevet udsat for grov vold, der nærmer sig tortur.



Den ene henvendte sig til en skadestue søndag, mens det ikke vides, hvor det andet medlem er.



Derudover er politiet ifølge Ekstra Bladet på jagt efter to formodede gerningsmænd.



Politiet ønsker ikke at kommentere disse oplysninger.



/ritzau/