Multimillionsmæk til netbutik med Bestsellers ejer som storinvestor

Nethandelskoncernen Asos, som modemagnaten Anders Holch Povlsen har op mod 30 pct. af, har fået et kæmpemæssigt millionsmæk i en international juridisk tvist.



Godt 20 mio. engelske pund eller små 180 mio. kr. skal Asos betale for at komme ud af en navnestrid.



Det skriver det engelske dagblad Guardian.



Anders Holch Povlsen, der er en af de mest velhavende danskere, ejer blandt meget andet Danmarks allerstørste modekoncern, Bestseller.



Det store beløb svarer til næsten et halvt års nettoresultat for Asos, og rammer således ad dén vej Anders Holch Povlsen, der med 28 pct. af aktierne er den største aktionær i den børsnoterede britiske milliardforretning Asos .



Til gengæld steg Asos aktiekurs en smule, da domstolsafgørelsen blev kendt, fordi det fjernede usikkerhed om Asos' muligheder for fremtidig ekspansion. I dag er aktien dog faldet lidt tilbage igen, men selskabet har stadig en markedsværdi svarende til 34 mia. kr.



Mulitimillionbeløbet skal betales til den schweiziske producent af cykeltøj Assos of Switzerland, og det tyske herretøjsselskab Ansons Herrenhaus.



Asos må så til gengæld sælge sportstøjagtigt fritidstøj alle andre steder end i Tyskland. Men Asos måikke åbne butikker i Tyskland.



Til Guardian siger koncernchef i Asos Nick Beighton: "Vi er glade for at have lagt dette bag os. Denne aftale er den bedste kommercielle beslutning for vores forretning."



Asos har stadig verserende sager i USA, Frankrig og Tyskland.



Asos havde alene i juni 123 mio. gæster på sine netesider - cirka 25 pct. flere end i juni fjor.