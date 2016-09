Det sker i dag

Softwarestrategi

Softwarevirksomheden Columbus er inde i en god stime. På et år er aktiekursen mere end fordoblet, og selskabet har lanceret en ny strategi frem mod 2020.



Børsen Play taler med topchef Thomas Honoré om, hvordan han vil koble vækst, innovation og kundekrav i de kommende år.



Hvad sagde markederne til jobrapporten?

Børsen Play analyserer finansmarkedernes reaktioner på fredagens store amerikanske jobrapport.



Temperaturmåling på europæisk servicesektor

Blandt dagens vigtigste nøgletal er PMI-tallene for servicesektoren i august fra EU’s tungeste økonomier – Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien.



PMI (Purchasing Managers’ Index) er indkøbschefernes opfattelse af den økonomiske sundhedstilstand i sektoren.



Politisk opvarmning

På Christiansborg ventes finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) at fortsætte de indledende møder med partierne om 2025-plan og finanslov.



USA holder lukket

Det amerikanske aktiemarked holder lukket på grund af Labor Day. Det kan betyde en smule lavere aktivitet på de europæiske børser, der så ikke har Wall Street som pejlemærke. mag