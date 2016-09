Erhvervsfolk til hård skotsk eksamen i løbesko

”I think we wanna head down now, it’s a bit windy”, siger vores skotske guide, Ceri (udtales Kerry). Vi er lige før den højeste top på ryggen af Bein Liath Mohr, og der vil vi gerne op, men der lyder ingen protester fra gruppen.



Kort forinden er alle krøbet sammen så tæt på jorden som muligt, vi klamrer os til den stenede overflade på grund af den fuldstændig brutale vind, der ret pludseligt ruller hen over bjerget.



Holdet omkring Børsen R26 Master Performance er endelig nået til det skotske højland, årets store mål, hvor vi har sat os for at gennemføre i alt 100 km løb i bjergrigt terræn fordelt på tre dage.



Vi har fået vores sag for. Det lille indslag ovenfor udspillede sig på førstedagen, og den kloge beslutning fra vores guider Ceri og Ian om at få os ned fra bjergryggen, inden vinden gjorde arbejdet for os, betød en ”lille” afvigelse fra ruten. De planlagte 34km blev til 46km, og det tilmed i ualmindelige råt og vanskeligt fremkommeligt terræn, hvor vi vel ikke så en sti i tre timer.



Men hjem kom vi, på noget stive ben, og efter i alt 9,5 times løben, kravlen og springen gennem det komplet uspolerede og på alle måder spektakulære landskab.



Det er vanskeligt at yde landskabet her på Torridon-egnen i det skotske højland nogen form for retfærdighed med simple skriblerier. Billedet til artiklen her hjælper måske lidt på vej, og det er vitterligt grandiost og respektindgydende heroppe. Vi mødte nok fire mennesker i løbet af vores dagstur på første dag, og der er bare ingen aftryk af mennesker.



Ingen reb på svære passager eller et skilt her og der. Naturen er bare som den er, og det er den så langt øjet rækker. Hvilket skifter fra minut til minut, øjets rækkevidde, med de konstant skiftende vejrsystemer. Skotterne siger selv noget i retning af ”if you don’t like the weather, just wait ten minutes”, og det holder fuldstændig stik.



Vi stakkels danske turister tog vel overtøj af og på 4-5 gange den første time af vores tur på førstedagen, inden vi bare gav op og kollektivt beholdt regnjakken på. En god beslutning, for selvfølgelig regner det og altid fra siden pga. vinden. På nær altså når det så pludselig bliver helt vindstille, et par minutter af gangen, for så igen at blæse kraftigt op.



Alt dette blot for at sige, at vi har det fantastisk her i Torridon. Den forlængede førstedag betød, at vi på andendagen, i dag fredag, har sparet en smule på kræfterne, inden den store finale i morgen. Det er blevet til 15 km igennem betydeligt mere tilgængeligt og lavtliggende terræn, smuk natur og i ren nydelse med lange nedløb langs bjergsider og en brusende flod.



Målet var at ramme en balance mellem på den ene side at holde benene i gang og at få suppleret det samlede kilometerregnskab tilstrækkeligt inden i morgen – og på den anden side at levne optimalt med tid til en bare nogenlunde fornuftig restitution.



For ingen tvivl om, at alle kan mærke de i alt 61 km, der er sat på kontoen indtil videre. Og ingen tvivl om, at når vi i morgen begiver os ud på ”The Celtman Run”, maratonruten på den legendariske Celtman triatlon, så venter der hele holdet en markant udfordring. Det kan muligvis for den uindviede virke helt unødvendigt at kaste sig ud i en ekstrem-maraton på smertende ben, men sådan ser vi naturligvis ikke på det. Tværtimod, så er det her vi krydser grænsen fra good til great, for nu at bruge et fortærsket udtryk, som mange af borsen.dk’s læsere vil have stiftet bekendtskab med.



For når vi skal præstere i dagligdagen, på arbejdet eller i privatlivet, så er vi ikke altid – faktisk ret sjældent - totalt veludhvilede og i fuld balance. Alligevel skal vi præstere, ved at hanke op i os selv, bevare fatningen og så ellers bare gøre det, vi har øvet os i.



I morgen, når holdet kæmper sig igennem hvad end højlandet nu gemmer til os af vind og vejr, så er de bestemt Master Performere. Med eksamen fra selveste Torridon, trailløbets svar på Harvard, Wharton, Princeton eller hvor man nu ellers kan erhverve sig de allerfineste hædersbevisninger.



Vend tilbage til denne i morgen plads for en beretning om tredje og sidste dag af Børsen R26 Master Performance 2016.