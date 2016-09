Samsung stopper salg af ny telefon efter batterieksplosion

Samsung suspenderer salget af sin topsælgende mobiltelefon Galaxy Note 7, efter rapporter om at batterierne i telefonerne eksploderer.



Det oplyser det sydkoreanske selskab fredag.



Samsung, der er verdens største producent af smartphones, vil tilbyde kunderne andre telefoner som erstatning for Galaxy Note 7.



- Vi har modtaget adskillige oplysninger om batterieksplosioner i Note 7, som blev officielt lanceret 19. august. Og det er blevet bekræftet, at der er et problem med en battericelle, siger lederen for Samsungs mobildivision, Koh Dong-Jin.



Samsung har foreløbig solgt en million Note 7, der har en skærm på 5,7 tommer. Det er blevet bekræftet, at 24 af dem er eksploderet, siger Koh Dong-Jin.



Mobilen er endnu ikke lanceret i Danmark, men skulle efter planen været lanceret næste uge.



Telenor oplyser, at man er i gang med at undersøge situationen, og det samme er tilfældet hos Telia.



- Lige nu afventer vi udmeldingerne fra Samsung.



- For dem, der har forudbestilt telefonen, er intet ændret. De beholder deres nummer i køen, og så må vi se, hvad der sker, og hvad Samsung melder ud, siger pressechef hos Telia Rasmus Avnskjold.



/ritzau/AFP