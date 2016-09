Christianitterne fjerner hashboder på Pusher Street

Christianitterne har fået nok af de kriminelle hashpushere på fristadens berømte hashgade.



Derfor er beboerne på Christiania fredag morgen begyndt at fjerne hashboderne på Pusher Street, fortæller Ritzaus journalist på stedet.



Omkring 100 mennesker er mødt op for at hjælpe til med at rive salgsboder ned. Meldingen er, at alt foregår roligt.



Et kor af politikere opfordrede torsdag christianitterne til at handle, efter at en 25-årig mand under en anholdelse onsdag aften pludselig trak en pistol og skød to politimænd og en civil mand af udenlandsk herkomst. Den ene politimand meldes i kritisk tilstand.



Når dagen er omme, håber christianitterne, at Pusher Street er ryddet for salgsboder, fortalte talsmand for Christiania Risenga Manghez umiddelbart inden nedrivningen begyndte.



- Det er vigtigt at sige, at vi godt kan gøre en indsats, men vi kan ikke garantere, at de ikke kommer op igen, for sådan er virkeligheden desværre, siger Risenga Manghez.



En særligt dedikeret styrke i Københavns Politi har over sommeren gennemført en stribe aktioner på Christiania. Her har betjente ryddet Pusher Street for salgsboder, men hashhandlerne har hurtigt bygget deres boder op igen.



- Vi tror ikke nødvendigvis, at det kan være anderledes, når det er os, der gør det, men vi bliver nødt til at tage én handling ad gangen, siger Christianias talsmand.



Politiet er ikke til stede på Christiania fredag formiddag.



- Jeg er bekendt med, at der sker noget på Christiania lige nu, men vi er der ikke, siger vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen.



Spørgsmål: Skal I derud senere?



- Det har jeg ingen kommentarer til, siger vagtchefen.



/ritzau/