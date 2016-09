Falcon 9-raket eksploderer på testrampe i Florida

Relateret indhold Artikler

En eksplosion ødelagde torsdag en Falcon 9 raket, som tilhørte Elon Musks SpaceX.



Rumraketten eksploderede under en rutinetest på rumfartscentret Cape Canaveral i Florida i USA. Eksplosionen rystede bygninger, der lå kilometer væk, og sendte en stor sort røgsky op i luften.



SpaceX oplyser, at ingen kom noget til ved eksplosionen.



Det var ved en rutinemæssig afprøvning af rakettens motorer, at eksplosionen skete, hvorved raketten og en israelsk kommunikationssatellit gik tabt.



Facebook-satellit



SpaceX-raketten skulle have været opsendt lørdag med kommunikationssatellitten Amos 6. Facebook vil udnytte denne satellit til at øge tilgangen til internettet i Afrika.



En Falcon 9-raket fra SpaceX skrev rumhistorie sidste år, da hovedraketten efter 10 minutters flyvning vendte tilbage til Jorden og landede intakt.



Raketten medbragte 11 telekommunikationssatellitter, der efter frigørelsen fra hovedraketten fortsatte ud i rummet. Den store bedrift ved opsendelsen var dog, at det lykkedes at gennemføre en landing af hovedraketten, som kan genbruges.



SpaceX, som har hovedsæde i Californien, forsøger at revolutionere raketindustrien, der i øjeblikket taber millioner af dollar, fordi raketter ikke kan genbruges og sendes op flere gange.



Elon Musk, der har selskaberne Tesla Motors og SolarCity, havde fået SpaceX genoprettet efter en ulykke i juni 2015, som ødelagde en last, der skulle have været sendt op til Den Internationale Rumstation.



Hensigten er at nå Mars



SpaceX blev dannet i 2002 med en erklæret hensigt om at gøre rejser til Mars mulige at betale. Selskaber vil i 2018 sende dets første ubemandede rumfartøj til Mars. Det er planen at sende mennesker til Mars allerede i 2024.



SpaceX, der står bag Falcon 9-raketten, havde sidste år succes med en kontrolleret landing, hvormed det tog et vigtigt skridt i retning af genbrug af løfteraketter frem for at kassere vragrester.



SpaceX har opsendt flere end 60 raketter, hvilket har en samlet værdi af otte milliarder dollar (omkring 50 milliarder kroner).



/ritzau/Reuters