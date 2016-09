Det sker i dag

Det allervigtigste nøgletal

Aktieinvestorer, rentenørder og finanshajer retter kl. 14.30 øjnene mod USA og den månedlige jobrapport.



Rapporten opgør jobskabelsen og ledigheden i verdens største økonomi, og den bliver fulgt nøje på finansmarkederne.



Man holder også et skarpt øje med rapporten i den amerikanske centralbank, som gerne vil sætte renten op i USA, når økonomien vurderes robust nok til at kunne bære det.



Bloombergs ekspertpanel regner med at der i august er skabt 180.000 job, når man ser bort fra landbruget, og ledigheden ventes at være 4,8 pct.



Børsen Play med analyse

Børsen Play har en linje åben til Washington, hvor cheføkonom Ulrik Bie i Institute of International Finance giver sin vurdering af de amerikanske jobtal, set fra USA.



Partier åbner forhandlinger

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) holder en række såkaldte sættemøder med partierne som indledning på forhandlingerne om 2025-planen og finansloven.



Første parti er Liberal Alliance kl. 9.30, derefter følger Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og De Konservative.



Grundfos-regnskab

Pumpefabrikken Grundfos i Bjerringbro kommer med regnskab for årets første halvår.