36 krigsskibe indtager Københavns Havn

Udsigten i Københavns Havn bliver i weekenden grå, når ikke færre end 36 flådefartøjer i forskellig størrelse lægger til for at forberede sig til flådeøvelsen "Northern Coasts" i Østersøen.



Søværnets Taktiske Stab er tovholder på øvelsen, der omfatter 13 nationer og løber over de næste fjorten dage.



Ud over de store mængder metal i vandkanten vil københavnerne også opleve, at dele af havneområdet bliver spærret af med midlertidige gule hegn, så nysgerrige ikke kommer for tæt på de mange skibe.



Er man imidlertid interesseret i "havneinvasionen" sørger Forsvaret for, at der i weekenden vil være adgang for offentligheden til nogle af skibene.



Både lørdag og søndag i tidsrummet 13-16 kan man komme om bord på blandt andet den danske fregat Niels Juel, en tysk korvet eller en spansk og en portugisisk fregat.



De åbne skibe ligger enten ved skuespilhuset for enden af Nyhavn eller på Langelinie og eneste betingelse for at komme om bord er, at besætningen må kigge de besøgendes lommer igennem.



"I fald man skulle ønske at besøge skibene, skal man være klar over, at man af sikkerhedshensyn vil blive visiteret, før man går om bord. Man må ikke medbringe knive, sakse, skydevåben, fyrværkeri og beholdere under tryk," oplyser Forsvaret.



Efter weekenden, hvor besætningerne skal klargøre skibene og afpudse de sidste detaljer inden øvelsen, stævner skibene mandag ud i farvandet omkring Sjælland og i Østersøen.



/ritzau/