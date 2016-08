IC Group-topchef: Vi gør de rigtige ting - men vi kan ikke være tilfredse

Selv om modekoncernen IC Group med en toplinje på op mod 2,7 mia. kr. og et resultat før skat på 247 mio. kr.i 2015/16 ramte sine forventninger, så er topchef Mads Ryder ikke tilfreds med udviklingen i 2015/16.



"Vi kan ikke være tilfredse. Vi nedjusterede jo i forbindelse med tredje kvartal i maj, så det kan vi ikke være. Vi havde jo regnet med mere. Men vi gør alt det rigtige. Vi laver en masse ting, der kører rigtig godt . Den taktik, vi spiller efter, er den rigtige - vi har bare ikke scoret endnu," siger han i forbindelse med præsentationen af årsrapporten for 2015/16.



Mads Ryder og IC Group blev i foråret ramt af, at modetøjs-køberne var mere forsigtige end ventet og måtte derfor nedjustere.



I det skæve regnskabsår, som IC Group nu er godt i gang med, ventes en vækst i toplinjen på 6 pct. målt i lokale valutaer. Det vil i regnskabet give en toplinjevækst på 5 pct. - til 2,8 mia. kr. - og indtjeningen målt på ebit (resultat før renter og skat) bliver nogenlunde uændret en kvart mia. kr.



IC venter i 2016/17 en ebit-margin på 9 pct. mod de 9,1 pct., der netop er præsenteret for 2015/16.



"Det synes vi faktisk i det nuværende marked vil være en rigtig fin vækst. Vi står jo hårdt i Skandinavien, og det er eksempelvis svært i Norge og Finland, så det er svært at lægge alt for megen optimisme på bordet. Danmark er jo heller ikke endnu en fantastisk vækstøkonomi," fastslår Mads Ryder.