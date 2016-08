IC Group løfter indtjening trods flad omsætning

Som ventet har modekoncernen IC Group oplevet en flad omsætningsudvikling i 2015/16, mens indtjeningen er forbedret. Men koncernchef Mads Ryder lover, at omsætningen i det regnskabsår, der netop er startet, vil gå op.



Den netop præsenterede årsrapport for 2015/16 melder om en toplinje på 2.665 mio. kr. - blot 1 pct. mere end året før, mens driftsmarginen for renter og skat (ebit) er øget markant - fra 7,8 pct. til 9,1 pct..



Driftsresultatet blev på 243 mio. kr. mod 207 mio. kr. året før.



I 2016/17 venter IC Group en vækst i salget på 5 pct., mens ebit-marginen holdes nogenlunde uændret på 9 pct. Det øgede salg vil løfte den - men større omkostninger til åbning af nye butikker vil trække ned.



IC Group fokuserer på salg af tre kernebrands - Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger, og har derudover to modemærker, Designers Remix og Saint Tropez, der begge i princippet er til salg.



Modeselskabet holder generalforsamling om fire uger.