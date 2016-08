Det sker i dag

Tal om tøj

Der er forskudt årsregnskab fra tøjproducenten IC Group, det tidligere IC Companys. Blandt IC Groups mærker er Tiger of Sweden og By Malene Birger.



Sammenlignet med store konkurrenter som H&M eller Inditex er IC Group-aktien noget billigere i forhold til indtjeningen. Aktien har haft et vanskeligt 2016 ind til videre. Siden nytår er kursen faldet 27 pct.



Softwareregnskab

Den fremstormende it-virksomhed Cbrain, som producerer digitaliseringssoftware til virksomheder og organisationer, aflægger andet kvartalsregnskab. Cbrains aktiekurs lå for et år siden omkring 22 kr., men op til årsskiftet steg aktien voldsomt og nåede kortvarigt over 60 kr. I dag er kursen ca. 47 kr.



Topchefer i studiet

Både IC Groups Mads Ryder og Cbrains Per Tejs Knudsen kommer i studiet hos Børsen Play, når regnskaberne er offentliggjort.



Indkøbschefernes indeks

Flere af de største europæiske økonomier har hen over formiddagen opgørelser over PMI-indekset for industri i august, det vil sige virksomhedernes indkøbschefers vurdering af den aktuelle økonomiske situation.



Også fra USA kommer der PMI-tal, foruden de ugentlige opgørelser over nytilmeldte og fortsat ledige.



Elektronik i Berlin

Fredag åbner Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA Berlin. Som optakt holder mange af de største producenter pressemøder i torsdag, hvor de vil løfte sløret for de nye gadgets, som er på vej til forbrugerne.



Jobtal fredag

Finansmarkederne kan torsdag vise sig noget nølende, fordi man afventer månedens vigtigste nøgletal, den store amerikanske jobrapport, som kommer fredag.