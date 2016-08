Aarhus opgiver drømmen om ny lufthavn

Går man og håber på en ny lufthavn, som gør det lettere at flyve til Aarhus, er der dårligt nyt.



Efter et telefonmøde mellem transportminister Hans Christian Schmidt (V) og Aarhus- borgmester Jacob Bundsgaard (S) onsdag var drømmen om en ny lufthavn i Thomasminde lidt nord for Aarhus nemlig slukket.



Mødet fandt sted for at skabe afklaring om, hvor EU-Kommissionen står i forhold til EU-statsstøttereglerne i forhold til at bygge en ny lufthavn i Thomasminde.



EU-Kommissionen rejser tvivl om behovet for en ny lufthavn, fordi der er rigelig kapacitet i eksisterende lufthavne i Jylland.



Den besked betyder nu, at parterne ikke anser muligheden for en ny lufthavn for realistisk.



