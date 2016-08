Første kommercielle fly i 50 år på vej fra USA til Cuba

Relateret indhold Tilføj søgeagent Barack Obama Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Barack Obama

Den kommercielle flyvning genoptages mellem USA og Cuba efter mere end 50 års pause. Et fly mod Cuba er onsdag lettet fra USA.



Det amerikanske lavprisselskab JetBlue lettede onsdag formiddag fra Florida med 150 passagerer om bord.



Flyet lander i en lufthavn øst for Havana.



Dermed er endnu et skridt taget i den lange proces mod en normalisering af forholdet mellem de to lande efter den kolde krig.



I marts rejste USA's præsident Barack Obama til Cuba. Han var den første amerikanske præsident i 88 år til at besøge landet.



/ritzau/AFP