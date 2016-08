Det sker i dag

Politisk positionering

De politiske efterdønninger oven på regeringens 2025-plan ruller fortsat frem, og bl.a. har Liberal Alliance bebudet, at man onsdag efter en tænkepause vil forholde sig til planens indhold og spørgsmålet om hvorvidt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har opfyldt partiets krav til lettelse i topskatten. Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, har bebudet pressemøde kl. 14.



Tobak og medicin

Scandinavian Tobacco aflægger halvårsregnskab. Tobaksaktien er ganske ny på børsen, den blev noteret i begyndelsen af februar til kurs 100 kr., og siden er den steget til ca. 114 kr.

Også Neurosearch aflægger regnskab for halvåret. Selskabet er stort set blottet for aktiver, men lever stadig et liv som børsnoteret aktie.



Danske nøgletal

Kl. 9 blænder Danmarks Statistik op for en række nøgletal, ikke mindst den økonomiske vækst i andet kvartal, målt på bruttonationalproduktet.

Der kommer endvidere ledighedstal for juli og en oversigt over hvor mange ejerboliger, der blev handlet i juni.



Spansk tillid

I Spanien skal premierminister Mariano Rajoy gennem en tillidafstemning. Hvis han taber, bliver der endnu en afstemning fredag, og taber han også den kan Spanien være på vej mod sit tredje parlamentsvalg inden for et år.



Svindel med pant

Der ventes dom kl. 9 i en sag, hvor falske pant-etiketter er blevet fremstillet på trykkeri i udlandet. Tre mænd er tiltalt for svindel med afgifter på øl og sodavand for fem mio. kr., og en af mændene er er også tiltalt for at forsøge at bestikke en medarbejder i Skat på en restaurant.



Vindue smækker i

Fodboldklubbernes mulighed for at handle spillere udløber i denne omgang, når det såkaldte transfervindue lukkes ved midnat.