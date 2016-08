Det sker i dag

Den store plan

Allerede mandag aften afslørede regeringen skelettet til sin stort anlagt 2025-plan, og tirsdag kl. 10 bliver der så hæftet kød på skelettet, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blænder op for sit pressemøde og går i detaljer om planen.



I løbet af dagen vil forskellige fagministre udlægge planens konsekvenser på deres respektive områder.



Næste års finanslov

Når statsministeren er færdig, går finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) på. Han fremlægger regeringens forslag til finanslov for 2017, og der ventes også en økonomisk redegørelse.



Dom i Elsamsagen

kl. 10 ventes Sø- og Handelsretten at afsige dom i den såkaldte Elsamsag, hvor elkunder har sagsøgt Dong Energy. Sagen har stået på i årevis og handler om, hvorvidt Elsam, som nu er en del af Dong, misbrugte sin dominerende position til at afkræve kunderne for høje priser.



1106 virksomheder og kommuner mener tilsammen at have 4,4 mia. kr. til gode plus renter. Dong har hensat et langt mindre beløb, i tilfælde af at man taber.



Dommen kan dog let vise sig blot at være en mellemregning. Sydbank-analytiker Morten Imsgard peger på, at Sø- og Handelsretten ikke er sidste instans. "Jeg forventer, at uanset udfaldet bliver sagen anket," siger han.



Boldtal

Efter fodboldklubben FCK’s moderselskab Parken Sport & Entertainment mandag aflagde halvårsregnskab, som på væsentlige punkter var en klar forbedring i forhold til samme periode sidste år, så er det i dag ærkerivalen Brøndbys tur.



Vestegnens helte kan hverken bryste af et nyligt dansk mesterskab eller deltagelse i Champions League, som FCK kan. Men til gengæld ligger Brøndby aktuelt på førstepladsen i Superligaen. Lige akkurat.