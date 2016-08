Relateret indhold Artikler

En bombe er mandag eksploderet i den belgiske hovedstad Bruxelles, melder tv-stationen RTL ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Eksplosionen skete ved Institut for Kriminologi natten til mandag, men bygningen var tom. Meldingen lyder, at der ikke er nogen tilskadekomne.



Omkring klokken 03.00 kørte en bil angiveligt igennem nogle afspærringer, og en eller flere gerningsmænd detonerede en bombe i nærheden af instituttets laboratorier, som begyndte at brænde.



Det er uvist, om bygningen fortsat brænder.



/ritzau/