Flere voldelige episoder og en opsigelse fra afdelingslederen af teltlejren i Thisted, der huser asylansøgere, har fået udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på banen.



Til TV MidtVest siger hun søndag, at det kan komme på tale at indføre overvågning af lejren.



" Vi diskuterer selvfølgelig hele tiden med personalet, om der skal mere og andet til, for eksempel overvågning," svarer ministeren på TV MidtVests spørgsmål.



"Jeg har ikke nogle fine fornemmelser i den retning. Så hvis det er det, man ønsker, har jeg ikke noget problem med det," tilføjer Inger Støjberg.



Spørgsmålet om overvågning er blevet aktuelt, efter at leder af teltlejren Mika Røsholt har sagt sin stilling op.



Hun kan ikke længere kan se sig selv i de rammer, der er opstillet for lejren.



Det fortæller hun til TV MidtVest.



Hun oplever, at der bliver placeret flygtninge i lejren med større problemer, end de tidligere har været vant til at håndtere.



Flere gange er Mika Røsholt og hendes ansatte blevet udsat for trusler og vold af asylansøgerne i lejren.



I sidste uge kulminerede de voldelige episoder. Her blev to nattevagter overfaldet, og den ene måtte på hospitalet.



Dele af teltlejren i Thisted er ifølge TV MidtVest allerede videoovervåget.



