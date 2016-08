Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Politi Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Københavns Politi

Der er blevet fundet to gamle håndgranater i Sortedam Dossering nær Østerbrogade i København, oplyser vagthavende ved Københavns Politi.



Området er afspærret, og Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) er tilkaldt.



"Håndgranaterne er fundet i vandet af to, der var ude at sejle i cykelbåd. De ser funktionsduelige ud, så derfor har vi tilkaldt EOD," siger vagthavende ved Københavns Politi Kristian Aaskov til Ritzau.



"Men håndgranaterne er ikke farlige, så længe man holder fingrene væk."



/ritzau/