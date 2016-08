Apple skyndte sig at lappe sikkerhedshuller

Apple har skyndt sig at lave en løsning til at dække en række af iPhones sikkerhedshuller, som ifølge forskere er blevet brugt af forskellige regeringer verden over til at aflytte aktivister og journalister. Der er sket en samtidig udnyttelse af tre fejl i Apples iOS-software, hvilket er meget usædvanligt.



Det skriver Financial Times.



Torsdagens iOS-opdatering skulle lappe alle tre fejl og kommer, blot halvanden uge efter at Apple blev kontaktet af et sikkerhedsfirma og University of Toronto's Citizen Lab. Forskerne blev gjort opmærksom på problemet af Ahmed Mansoor, som er menneskerettighedsforkæmper i de Forenede Arabiske Emirater. Han modtog en sms med et link, som, hvis han havde klikket på det, ville have givet hackere næsten total kontrol over sin iPhone 6.



"Når telefonen var smittet, ville Mansoors telefon være blevet til en digital spion i lommen. Man ville være i stand til at bruge telefonens kamera og mikrofon til at opsnuse aktivitet i nærheden af enheden, optage Mansoors Whatsapp- og Viberopkald, logge beskeder sendt på mobile chat applikationer og spore hans bevægelser," skrev Citizen Lab i et indlæg torsdag.



Det menes at være den israelske start-up kaldet NSO Group, som står bag hackingværktøjet. NSO Group sælger kun sin spyware til regeringer, men har ikke svaret på anmodninger om kommentarer til sagen. Apple bliver rost for hastigheden på løsningen på fejlene, men det er uklart hvor længe, hullerne har eksisteret, før de blev opdaget. Apple råder alle sine kunder til at hente den nyeste version af iOS kaldet 9.3.5.



/ritzau/FINANS