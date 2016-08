Burkiniforbud i Frankrig har ført til diskussioner i nabolande

Den franske debat om burkinien bliver diskuteret i en række europæiske lande.



I Østrig skriver avisen Der Standard, at der sjældent kommer fremskridt med tvang. Avisen siger, at det kan vække ubehag at se fuldt tildækkede kvinder på gaden.



"Men det vækker også ubehag at se billederne af franske politimænd håndhæve det lokale burkiniforbud over for en ældre muslimsk kvinde på stranden i Nice," skriver avisen.



"Det vil sige kvinden bar slet ikke burkini, men var iført almindeligt tøj: Bukser, tunika og tørklæde. Dette fik alligevel politifolkene til at tvinge hende til at tage tunikaen af. Så er der ikke tale om nedværdigelse?" spørger avisen.



I Frankrig skriver den katolske avis "La Croix", at der findes mere påtrængende problemer end burkinien.



"Selvfølgelig er burkinien et foruroligende symbol på ulighed mellem kønnene, men er det på dette område, at det er mest påtrængende at handle?"



"Politiet kunne helt sikker bruge kræfterne bedre end ved at kontrollere, hvad folk har på, når de tager til stranden," hedder det i avisens lederkommentar.



Må selv bestemme



I London skriver The Guardian, at kvinder selv må bestemme, hvad tager på af tøj.



Det samme mener Libération i Paris, mens den konservative franske avis Le Figaro mener, at burkinien er en manifestation af "en politisk, aktivistisk og ødelæggende islam, som forsøger at undergrave vores livsstil, vores kultur og vores civilisation."



Le Figaro henviser til "tørklæder i skolerne, muslimer, der beder på gaderne, Halal-menuer, kønsadskillelse i svømmebade, på hospitaler, på køreskoler, niqab og burka."



Frankrigs højeste forvaltningsdomstol afgør fredag eftermiddag klokken 15.00 om et forbud mod burkinier skal ophæves.



Forvaltningsdomstolen Statsrådet hørte torsdag argumenter fra menneskeretsorganisationen Human Rights League og fra en gruppe, som kæmper mod anti-islamisme.



Afgørelsen, der ventes at blive truffet klokken 15:00, gælder forbuddet i den sydlige by Villeneuve-Loubet.



Men den forventes at få betydning for omkring 30 franske byer, som har indført forbud mod burkinien. De fleste ligger på sydkysten.



/ritzau/Reuters