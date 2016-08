Københavns Lufthavn skaffer mere plads til bagagen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Lufthavn, Kastrup Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Antallet af flyrejsende, der benytter Københavns Lufthavn, vokser fra år til år.



Derfor er der også mere bagage, der skal transporteres, og det tager lufthavnen nu konsekvensen af.



En udvidelse af bagageområdet til en pris af mere end 100 millioner kroner er netop sendt i EU-udbud og forventes at kunne stå klar i sommeren 2018.



"Det er meget komplekst at bygge midt i hjertet af en travl lufthavn, uden at det påvirker passagererne og driften. Det kræver skarp planlægning - og god tid. Derfor forventer vi, at den planlagte udbygning til være klar om et par år," siger lufthavnens driftsdirektør, Kristian Djurhuus.



I dag ankommer der på travle dage mellem 30.000 og 35.000 stykker bagage igennem lufthavnen og ud på et af de otte bagagebånd.



I fremtiden skal to af båndene gøres længere, ligesom der skal lægges 500 kvadratmeter til de godt 2500 kvadratmeter opholdsplads, som passagererne kan brede sig over på nuværende tidspunkt.



Pladsen skaffes ved at inddrage tilstødende lokaler, der tidligere har fungeret som kontorer.



Sidste år rejste knap 27 millioner passagerer igennem Københavns Lufthavn. Målet er på sigt at øge dette tal til 40 millioner.



/ritzau/