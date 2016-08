Relateret indhold Tilføj søgeagent PKK

EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

PKK

Mindst ni mennesker blev fredag dræbt og 64 blev såret af en bilbombe mod en politistation i det sydøstlige Tyrkiet, oplyser hospitalskilder til Reuters.



Bombeeksplosionen rystede en bygning, der tjener som hovedkvarter for politistyrker i byen Cizre i den sydøstlige del af Tyrkiet.



Tv-kanalen NTV viser ifølge Reuters billeder fra stedet, der viser røg, som stiger op fra stedet, hvor ambulancer er ankommet.



Cizre ligger i Sirnak-provinsen, der grænser op til både Syrien og Irak, og som har en overvejende kurdisk befolkning.



Der er ofte sammenstød mellem regeringsstyrker og kurdiske oprørere - ofte i form af den kurdiske oprørsgruppe PKK.



Tidligere på måneden blev tre tyrkiske soldater dræbt og ti andre såret i et angreb, som militante kurdere rettede mod militæret i provinsen. PKK menes at stå bag.



Både de kurdiske angreb mod tyrkisk militær og militærets luftangreb er intensiveret med nærmest daglige angreb, siden to et halvt års våbenhvile blev ophævet i juli sidste år.



Nogle byer i den overvejende kurdiske del af det sydøstlige Tyrkiet er ramt af den værste vold, som regionen har oplevet siden 1990'erne.



Siden PKK's oprør begyndte i 1984, har næsten 40.000 mennesker mistet livet i konflikten.



Både Tyrkiet, EU og USA anser PKK for at være en terrororganisation.



ritzau/Reuters