Gazellekåring Sjælland: "Ejerlederne siger hvis jeg dør. Ikke når jeg dør"

Et propfyldt Sonnerupgård Gods i Hvalsø mellem Roskilde og Holbæk lagde rammen for årets femte gazellekåring, hvor der blev uddelt tre priser.



Anført af det veloplagte makkerpar fra Børsen, Tina Riising og Niels Lunde, blev de lokale gazeller hyldet, der blev diskuteret eksport, ledelse, digitalisering og rekruttering og de 250 deltagere tog hjem inspirerede - og med ømme håndflader efter alle klapsalverne.



"Ejerlederne siger hvis jeg dør. Ikke når jeg dør," sagde blandt andet direktøren for Industriens Fond, Mads Lebech, da han debatterede ledelse i gazellevirksomhederne, hvor det er et kendt fænomen, at nogle ejerledere har svært ved at uddelegere og få kompetente mennesker ind i ledelsen og bestyrelsen.



Og det var i den sammenhæng, at Lebechs bemærkning faldt, nemlig at ejerlederne jo ofte har det mindset, at de slet ikke tænker, at der kommer en tid efter dem. De er her jo til evig tid.



Der blev uddelt tre priser i Hvalsø, den første pris, Årets Fremstillingspris, gik til Pharmacosmos, der udvikler og producerer jernpræparater til behandling af blodmangel. Virksomheden er de seneste fire regnskabsår vokset med 186,5 pct.



Den digitale gazellepris på Sjælland gik til KLS Nordic, grundlagt i 2007, der er vokset med 437 pct. de seneste fire år. Virksomheden udvikler robotløsninger til apotekerindustrien.



Og endelig blev den samlede gazellevinder på Sjælland virksomheden Senobis fra Næstved, der er en handelsvirksomhed, der sælger forbrugsvarer skræddersyet til det grønlandske marked. Virksomheden er de seneste fire år vokset med 2950,4 pct.