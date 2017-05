Start-up scorer Novo Nordisk-stjerne som formand

Det prisvindende og forholdsvist nystartede medicoselskab Medtrace har hyret den tidligere Novo Nordisk-chef Ulrik Spork som bestyrelsesformand.Han beskrives som en mand med stor erfaring inden for både life science og investeringsbranchen og skal stå i spidsen for Medtraces største udfordringer i den kommende tid; at rejse kapital, gennemføre de kliniske forsøg i det altafgørende amerikanske marked, samt Japan og Europa, samt forberede Medtrace til at ramme markedet efter en eventuel godkendelse på de respektive markeder.Den tidligere formand, Bjarne Henning Jensen, der stod for opstarten af Medtrace, ønskede ifølge en pressemeddelelse selv at stoppe, set i lyset af de nye spring fremad som virksomheden skal tage. Og nu med den erfarne Novo-personage Ulrik Spork i front.Medtrace har succesfuldt haft flere prototyper til test på danske sygehuse og skal nu forsøge at indtage det amerikanske og japanske marked og er i dialog med de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, om igangværende fase 3 forsøg af produktet MT-100.