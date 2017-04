Henrik Brandt bliver det nye - og gamle - ansigt i bestyrelsen hos Scandinavian Tobacco Group (STG), når formand Jørgen Tandrup stopper.



Det er i hvert fald oplægget fra den nuværende STG-bestyrelse forud for generalforsamlingen 26. april.



Den snart 70-årige Jørgen Tandrup meddelte tidligere på måneden, at han stopper i bestyrelsen efter syv år som formand. Før det var han administrerende direktør i tobaksselskabet, hvor han i alt tilbragte 42 år af sit arbejdsliv.



Også svenske Marlene Forsell, der har siddet i bestyrelsen siden 2014 som repræsentant for storaktionæren Swedish Match, trækker sig ved årets generalforsamling. Det kan hænge sammen med, at Swedish Match i januar halverede sin ejerandel i STG til godt 9 pct. og derfor kun får én repræsentant i bestyrelsen, Conny Karlsson, i fremtiden.



61-årige Henrik Brandt er netop stoppet som administrerende direktør for Royal Unibrew, og han er for nylig nomineret som nyt medlem af Rockwool Internationals bestyrelse. I forvejen er han formand for Toms Gruppen.



Han er dog ikke helt ubekendt med STG, da han tilbragte syv år som administrerende direktør for House of Prince og var en del af koncerndirektion i Skandinavisk Tobakskompagni - det tidligere navn for STG.



/ritzau/FINANS