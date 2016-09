Danske Bank henter ny chef for corporate finance hos Goldman

Danske Bank har ansat Michal Zeier i en nyoprettet stilling som global chef for Corporate Finance.



Han kommer fra en stilling som Co-Head of Nordic Investment Banking hos Goldman Sachs og skal bidrage til at styrke Danske Banks ydelser inden for strategisk rådgivning, ECM og M&A med fokus på det nordiske marked.



Det fremgår af en meddelelse fra Danske Bank, hvor Zeier i øvrigt kommer til at rapportere til bankens chef for Capital Markets, Jens Petter Olsen.



- Vi har haft stor fremgang inden for Corporate Finance, og vi har et stigende antal nordiske og globale kunder, som efterspørger både strategisk rådgivning og eksekveringskompetencer. Michaels netværk og store erfaring – de seneste ti år med ansvaret for det nordiske marked hos to af verdens førende investeringsbanker – kan bidrage til at løfte vores forretning yderligere og imødekomme den stigende kundeefterspørgsel, siger Jens Petter Olsen i meddelelsen.



Over de sidste par år har Danske Bank styrket corporate finance-teams i kernemarkederne markant og integreret dem endnu mere med resten af bankens forretningsenheder. Udnævnelsen af Michael Zeier som overordnet ansvarlig er næste led i Danske Banks oprustning på området.



Michael Zeier har seneste været ansat hos Goldman Sachs, hvor han siden 2010 har været Co-Head of Nordic Investment Banking. Før Goldman Sachs arbejdede han hos UBS i 16 år – fra 2006-2010 som Co-Head of Nordic Investment Banking.



Michael Zeier starter i Danske Bank i slutningen af september og vil have base i bankens hovedkvarter i København.



/ritzau/FINANS