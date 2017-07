Klumme: Hvem har vedligeholdelsesforpligtelsen i erhvervsleje-forhold?

KLUMME - Som udlejer har man som udgangspunkt både den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtelse i et erhvervslejeforhold, hvilket følger af erhvervslejelovens § 16.



En erhvervslejeretlig vedligeholdelsesforpligtelse indebærer, at man er ansvarlig for slid og ælde og skal sikre, at forringelser, som skyldes almindelig slitage, løbende udbedres, så lejemålet stedse fremstår i god og brugbar stand. Derudover er man også ansvarlig for hændelige skader på lejemålet.



Aftale om fordeling af vedligeholdelsesforpligtelsen



Som udgangspunkt har udlejer den fulde vedligeholdelsespligt, men i praksis vil parterne som hovedregel aftale andre ordninger.



Typisk aftales, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer, og at ansvaret for klima-skærm og visse installationer samt udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. Hvis lejer er eneste bruger af en ejendom, vil forpligtelsen til udvendig vedligeholdelse dog ofte også være lejers.



I praksis kan der imidlertid ofte opstå uenigheder om afgrænsningen af parternes forpligtelser, og det er derfor centralt, at begge parter forholder sig meget konkret til fordelingen af forpligtelser, når de indgår en aftale, og at deres aftale herom står tydeligt i lejekontrakten.



For eksempel vil en indvendig vedligeholdelsespligt, som udgangspunkt alene omfatte en pligt til maling, hvidtning og tapetsering samt gulvlakering.



Vil man som udlejer udvide lejers forpligtelser til anden vedligeholdelse indenfor lejemålet, skal det derfor stå klart i lejekontrakten. Desuden bør det fremgå, om lejer har en egentlig fornyelsespligt, da udlejer ellers risikerer ikke at kunne bevise, at det er aftalt.



I lejekontrakten kan man ligeledes med fordel tage højde for, hvem der har ansvaret for fx faldstammer, skjulte rør og vinduer, som i praksis ofte danner grundlag for uklarheder.



Vedligeholdelsespligten indebærer ikke en pligt til at ændre eller tilføje lejemålet nye egen-skaber. Er det derfor eksempelvis aftalt, at en part er ansvarlig for at istandsætte eller om-bygge et lejemålt, bør omfanget af istandsættelsen, herunder tidsfrist for udførelse, præcist angives i lejekontrakten.



Såfremt udlejer misligholder sine vedligeholdelsesforpligtelser, har lejer under visse betingelser blandt andet ret til at foretage udbedring på udlejers regning, og i nogle situationer endog ret til et forholdsmæssigt afslag i lejen eller erstatning. Ved lejers misligholdelse vil udlejer som udgangspunkt kunne kræve udbedring og i nogle tilfælde erstatning, ligesom der kan blive tale om forhold, der kan danne grundlag for at ophæve lejeforholdet.



Skriv klare aftaler i kontrakten



Det er en god idé at præcisere i lejekontrakten, de kontrol- og reaktionsmuligheder udlejer og lejer har, hvis deres aftale om vedligeholdelsespligt bliver misligholdt.



Set i forhold til både de praktiske og økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet med en vedligeholdelsespligt, og for at mindske risikoen for senere tvister, bør både udlejer og lejer, når de indgår kontrakten, være meget opmærksomme på, hvordan lejekontrakten fordeler vedligeholdelsespligten.