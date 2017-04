Fynsk matador sælger ud for 4,2 milliarder

Relateret indhold Artikler

Ejendomsværdier for 4,2 mia. kr. har netop skiftet hænder - salget af HD Ejendomme til svenske Niam bliver sandsynligvis årets største aktiebaserede ejendomshandel i 2017.



HD Ejendomme er oprindeligt opbygget af den fynske ejendomsmatador Heine Delbing, der kom i økonomiske vanskeligheder i forbindelse med finanskrisen. Før krisen var der værdier i selskabet på ca. 10 mia. kr. Ejendomsporteføljen er løbende blevet nedbragt, så de bogførte værdier i dag er på 4,2 mia. kr.



Porteføljen omfatter ca. 2000 lejeboliger og 375 erhvervslejemål fordelt over hele landet. Hovedparten af boligerne er rækkehuse, lejligheder og villaer bygget indenfor de seneste 15 år og placeret i udkanten af større byer eller i udvalgte mindre byer. Af historiske årsager er der en koncentration af boliger omkring Odense og på Fyn.



Den i dansk sammenhæng meget store ejendomsportefølje har igennem de seneste år været omtalt som den sidste klump af ejendomme, der var tilbage efter finanskrisen, før der var ryddet. Så oprydningsarbejdet efter finanskrisen er med andre ord slut med Niams opkøb.



I forbindelse med købet modtager virksomheden en stor kapitalindsprøjtning fra Niam og med den økonomiske og strategiske styrkelse kan fokus entydigt rettes mod fremtiden til gavn for alle virksomhedens interessenter og samarbejdspartnere.



Igennem stormen



Kristian Krogh, landechef for Niam fortæller, at der efter kapitalindsprøjtningen vil være en egenkapital på 850 mio. kr.



"Medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen har gjort et flot arbejde med at føre selskabet igennem stormen. Der er ikke tvivl om, at det over årene har været udfordrende at være i en situation, hvor der har været væsentlige begrænsninger på handlemulighederne, " siger han



Det er bl.a. den velkendte oprydder i den finansielle sektor, Lars Jensen, der har stået i spidsen for HD Ejendomme i de seneste år som bestyrelsesformand.



"HD Ejendommes bestyrelse og ejere er overbeviste om, at Niam er et godt valg for selskabet. Niam ser et lovende potentiale i HD Ejendommes ejendomsportefølje og forretningskoncept, og ejerskiftet betyder, at HD Ejendomme får de bedste forudsætninger for at fortsætte den gode udvikling til gavn for selskabets lejere og øvrige samarbejdspartnere, siger Lars Jensen.



De finansielle kreditorer valgte i kølvandet på finanskrisen at understøtte den fortsatte drift af selskabet. Siden 2009 har de finansielle kreditorer og selskabets ledelse således haft stor fokus på at optimere driften. Samtidig er balancen nedbragt, og driften er løbende optimeret, hvorfor der i dag drives en effektiv virksomhed, til gavn for samarbejdspartnere, herunder private boliglejere og erhvervslejere.



"De driftsmæssige resultater i de senere år har været tilfredsstillende, og det var på den baggrund, at vi i 2015 gik i markedet for at finde en ny langsigtet investor til HD Ejendomme. Ved at fastholde og udvikle selskabet i perioden er det lykkedes os at bevare værdierne, siger Lars Jensen.