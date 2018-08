Det sker i dag: Russisk og tyrkisk topministre mødes

Rusland og Tyrkiets topministre mødes



I dag mødes Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, med sin tyrkiske kollega udenrigsminister Mevlut Cavusoglu. Mødet finder sted i Tyrkiets hovedstad, Ankara. På dagsordenen er blandt andet konflikten i Syrien, en fredsaftale i Mellemøsten og Ukraine - men mon ikke også, de to herrer kan finde tid til at vende deres respektive forhold til USA. Begge lande er i Trumps kikkert for tiden i forhold til økonomiske sanktioner, senest var den tyrkiske valuta, liraen, under voldsomt pres fredag.



Mærsk-konkurrent offentliggør regnskab



Evergreen Marine, der er en konkurrent til Mærsk Line, offentliggør sit halvårsregnskab.

Selskabet indgik for nylig i en Ocean Alliance, der omfatter CMA CGM, Cosco Container Lines, Evergreen Marine og Orient Overseas Container Lines (OOCL), som bl.a. er i konkurrence med det, der kaldes 2M-alliancen, hvor Mærsk og MSC indgår.



Merkel møder premierminister fra Bosnien-Hercegovina



I rækken af internationale møder i dag ligger Tysklands kansler, Angela Merkel, der mødes med Denis Zvizdic, Bosnien-Hercegovinas premierminister, formentlig langt nede på dramaskalaen.

Mødet finder sted i Berlin klokken 12.30, hvor Zvizdic modtager en militær æresbevisning, men på dagsordenen er også bilaterale relationer, udviklingen på det vestlige Balkan og Bosnien-Hercegovinas ønske om medlemskab i EU.