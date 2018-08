Klø til Tesla - men uvished lægger dæmper på amerikanske markeder

De amerikanske markeder havde en afventende torsdag med små udsving.



Det er stadig den geopolitiske uro, som sætter dagsordenen i form af handelskrigen mellem Kina og USA - ligesom de seneste dages nye front, truslerne om sanktioner mod Rusland, også skaber tilbageholdenhed.



Derudover har der de seneste dage været fokus på Tesla-aktien, efter at Elon Musk tirsdag tweetede, at han havde penge til at tage selskabet af børsen. Aktien steg med 11 pct. tirsdag, men aktien faldt dog tilbage onsdag med 2,4 pct., og den udvikling tog til torsdag med et minus på 4,83 pct.



Aktien lukkede til en pris på 352 dollar.



S&P 500 faldt også med 0,14 pct., det samme gjorde Dow Jones, der gik 0,29 pct. tilbage, mens Nasdaq steg, men kun 0,04 pct.



Handlen var dagen igennem begrænset og var ved lukketid kl. 22 dansk tid nede med godt 10 pct. i forhold til en gennemsnitsmåned.



Stærke regnskaber



Regnskabssæsonen er ved at gå på hæld i USA, men også torsdag er de dog i fokus, skriver Ritzau.



I S&P 500 stiger Centurylink mest af alle efter et stærkt regnskab. Aktien vinder 13,16 pct.



I bunden er det Perrigo, medicinalselskab med fokus på kopimedicin, som falder mest.



En nedjustering på grund af prispres i USA sender aktien i minus med 10,55 pct.



Uro skaber stilhed



Tilsyneladende er det USA's åbne flanker ude i verden, som giver tilbageholdenhed.



I forhold til handelskrigen har både Kina og USA varslet nye toldtariffer for milliarder af dollar til at træde i kraft 23. august.



Sent onsdag slog det amerikanske udenrigsministerium desuden fast, at USA nu mener, at det var russerne, som stod bag et giftangreb i Salisbury, Storbritannien, tidligere på året. Ved et attentat blev en tidligere russisk spion og dennes datter forgiftet med en farlig nervegas.



Amerikanerne har givet Rusland en rum tid til at vedstå sig anklagerne, ellers vil USA iværksætte en række sanktioner overfor russerne.



Som en konsekvens af denne trussel faldt rublen til sit laveste niveau i to år, skriver Bloomberg.