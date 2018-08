Det sker i dag: Kan Peder Holk levere på vaskemidler

Kan Peder Holk rejse sig i nyt regnskab?



Efter et svagt førstekvartal vil Novozymes kl. 8 offentliggøre deres andetkvartalsregnskab. Efter et svagt første kvartal bliver det interessant at se, om især selskabets vaskemiddel-division, som leverer enzymer til vaskepulver kan levere beskeden vækst. Analytikerne spår ifølge Ritzau Estimates en vækst på 4,6 pct. i kvartalet mod 2 pct. i første kvartal.

Driftsoverskuddet (EBIT) ventes at stige til 988 mio. kr. mod 963 mio. kr. i samme periode året før.



Mærsk-konkurrent kommer med nye tal



Hapag-Lloyd, som konkurrerer med Mærsk på containermarkedet, offentliggør 7.30 sit halvårsregnskab. Sidst i juni måtte selskabet nedjustere sine forventninger til hele året, hvilket aktiemarkedet kvitterede med ved at sende kursen mere end 12 pct. ned.



70-års fødselar offentliggør regnskab



I februar fyldte Porsche 70 år, og selskabet fejrer det med at udgive sit halvårsregnskab i dag. 8. juni 1948 blev den første bil med navnet Porsche indregistreret med navnet 356'eren "Nr.1" Roadster.

Siden er det gået stærkt, og i dag er Porsche et ikonisk brand med eget museum i Stuttgart i Tyskland. Og fremtiden? Porsche har for nylig offentliggjort sin første eldrevne bil, Zuffenhausen, der skulle accelerere fra 0 til 100 km/t på 3,5 sekunder.