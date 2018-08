Det sker i dag: Fuld fokus på Pandoraboss

Pandora forklarer årsag til nedjustering



Kl. 7.30 vil fokus være rettet imod Pandoras halvårsregnskab. Mandag nedjusterede selskabet forventningerne til driftsindtjeningen for 2018 - kun syv måneder efter, at sporene var lagt - og tirsdag reagerede markedet med en ordentlig lussing: Aktien faldt mere end 24 pct.

Fokus vil derfor være på topchef Anders Colding Friis, som ifølge iagttagere har et gevaldigt troværdighedsproblem.



Halvårstal fra Ørsted



Den danske energikæmpe fremlægger sin halvårsrapport, og fokus vil givetvis være på nye detaljer om privatkundedelen, som for nylig blev sat til salg, men også udviklingen i Ørsteds strategi for bud på havvindparker.



Kasper Rørsted fremlægger Adidas-tal



Danske Kasper Rørsted, der siden 2016 har stået i spidsen for sportsgiganten Adidas, fremlægger kl. 7.30 selskabets halvårsregnskab. Fokus vil være på salget, der tilsyneladende går fremragende med danskeren ved roret. I 2017 lå salget 15 pct. over året før, hvilket betød, at Adidas solgte sportstøj og sko for 158 mia. kr. mere end året før.