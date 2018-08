Mystisk tweet fra Elon Musk antydede noget stort på vej

Relateret indhold Aktieordbog

De amerikanske aktier havde en fornøjelig tirsdag og var på lange stræk tæt på rekordniveau.



Men trods den gode stemning gik Apple-aktien, som i sidste uge rundede en historisk milepæl, faktisk en kende tilbage, mens det gik modsat med Tesla-aktien, hvor et tweet fra Elon Musk fik aktien til at stige i en grad, så handlen en overgang var suspenderet.



S&P 500 steg 0,28 pct., Nasdaq endte med at stige 0,31 pct, mens Dow Jones-indekset endte med at gå 0,50 pct. op.



Tirsdag var der ikke nyt fra handelskrigen mellem Kina og USA, og markedet kunne derfor fokusere på den underliggende stærke amerikanske økonomi og en stærk regnskabssæson.



Apple puster ud efter at have rundet milepæl



I S&P 500 var det i løbet af dagen store navne som Alphabet, Googles moderselskab, Berkshire Hathaway, Amazon, Exxon mobil og Microsoft, der trak op med plusser mellem 0,6 pct. og 2,0 pct.



Apple-aktien endte med at falde 0,94 pct. og tog sig tilsyneladende en puster efter rekordridtet, som i sidste uge sendte selskabets værdi over 1000 mia. dollar.



Fokus på Tesla efter tweet



"Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret."



Sådan skrev Tesla-stifter Elon Musk tirsdag, og aktien steg umiddelbart efter 8 pct.



Senere blev handlen dog suspenderet, fordi Musk tydeligvis havde talt kursen op. Da handlen kort for luk igen blev åbnet var Tesla over dagen steget mere end 9 pct.



Nyheden kom nogenlunde samtidig, som Financial Times skrev, at den saudiske statsejede fond, Public Investment Fund, gennem en periode har opbygget en anseelig ejerandel i Tesla, og nu ejer 5 pct. af selskabet.



I et senere tweet uddybede Elon Musk:



"Mit håb er, at alle nuværende investorer vil forblive hos Tesla, selv om vi trækkes af børsen. (Jeg, red.) vil skabe en fond med et særligt formål, som vil gøre det muligt for alle at blive hos Tesla."



Han forsikrede også, at han forbliver hos Tesla, selv hvis det ikke lykkes at trække selskabet af børsen.



Seancen efterlod markedet med en del ubesvarede spørgsmål, som bl.a. hvor Elon Musk vil hente de 50 mia. dollar, selskabet er værd - foruden den gæld, som Tesla også ligger inde med, der løber op i næsten 9 mia. dollar.



Det ville ifølge Bloomberg blive verdenshistoriens største afnotering, hvis det skulle blive aktuelt.



"Jeg ville gerne se, hvor de vil skaffe pengene til det. Jeg kan dog godt forstå, hvorfor han ville ønske at gøre det - taget hans klager over shortsælgere og investorer, som satser mod selskabet, gennem det seneste år i betragtning. Så han har ud fra en personlig betragtning gode grunde til at afnotere selskabet. Jeg er dog ikke sikker på, hvor han vil skaffe pengene fra," sagde Sam Abuelsamid, analytiker hos Navigant Research, til Bloomberg News.



Da handlen med aktien lukkede kl. 22 dansk tid, var Tesla steget 11 pct.



Tandlæge-selskab bragede ned



Et af de selskaber, som havde det værst tirsdag var Dentsply Sirona, der skuffede med sit regnskab. Selskabet leverer udstyr til tandlægeklinikker, og grundet lageropbygning hos distributører og udgifter til omstruktureringer har selskabet nedjusteret. Aktien tabte tirsdag mere end 18 pct. og endte som et af de med faldende i S&P 500 i dag.