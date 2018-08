Aktier: Danske Bank og DSV i top - Pandora skrabede bunden

Relateret indhold Aktieordbog

Der var fuld fart på både Danske Bank og DSV i det danske eliteindeks fredag, mens en analyse fra Berenberg var med til at sende Pandora helt ned i dybet.



Den overordnede stemning på det danske aktiemarked var positiv, og C25-indekset steg 0,2 pct. til 1159,19.



Handlen var ikke præget af den store volumen, og investorerne begyndte at gøre sig klar til de kommende ugers danske regnskabsbyge.



"Det er stadig et sommerstille marked. Vi varmer også op til regnskabssæsonen for mange af de danske aktier, og det er man ved at positionere sig lidt op til," siger Jens Johansen, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.



I løbet af dagen forholdt investorerne sig også afventende op til offentliggørelsen af den amerikanske beskæftigelsesrapport, der dog ikke rykkede voldsomt ved det danske aktiemarked.



"Der har ikke været den helt store reaktion. Vi ser mod en periode, hvor vi skal se nogle rentestigninger, og det ændrer den her rapport ikke på," siger Jens Johansen.



Danske Banks bestyrelse vidste besked



Danske Bank sluttede helt øverst i eliteindekset med en stigning på 2,1 pct. til 182,80 kr. fredag.



Fremgangen kom, efter at bankaktien de seneste tre handelsdage måtte tage sig til takke med fald på 1,4 pct., 1,3 pct. og 2,1 pct.



"Aktien er nu tilbage på onsdagens niveau, så den henter noget af det tabte tilbage," siger Jens Johansen.



Danske Bank var dog fortsat i modvind, når det gælder hvidvasksagen i Estland.



Ifølge Finans blev bankens bestyrelse orienteret om sagen i 2014.



Det vil bestyrelsesformand Ole Andersen ikke forholde sig til på nuværende tidspunkt.



Sagen om de mange milliarder, der angiveligt er blevet hvidvasket i Danske Banks estiske afdeling, har rullet i flere måneder, og det er uklart, hvor alvorlige konsekvenser banken kommer til at mærke.



DSV fik også positiv opmærksomhed fra investorerne fredag, og selskabet fortsatte også med at modtage positive tilkendegivelser fra analytikerne oven på onsdagens regnskab.



Siden torsdag hævede Barclays, Jefferies og RBC deres respektive kursmål for transportselskabet.



Det har nu i alt 14 finanshuse gjort oven på regnskabet, der bød på en rekordhøj indtjening og en opjustering af forventningerne.



DSV-aktien sluttede i rekord efter en stigning på 1,6 pct. til 578,20 kr.



GN og William gik hver sin vej



Handelsbanken kiggede nærmere på aktierne i de to børsnoterede danske høreapparatselskaber, GN og WDH.



Kursmålet på GN blev sat op til 350 kr. fra 210 kr., mens anbefalingen rykkedes op til "akkumuler" fra "reducerer", og fredag gik aktien 0,9 pct. frem til 314,40 kr.



Kursmålet på WDH blev løftet til 300 kr. fra 210 kr., mens anbefalingen omvendt blev sænket til "reducer" fra "akkumuler".



Fredag sluttede aktien 1,4 pct. lavere i 305,20 kr.



Pandora i bund efter Shine-analyse



Helt i bunden af indekset endte Pandora med et fald på 3,7 pct. til 424,50 kr.



I en analyse skrev den tyske Berenberg, at det ikke nærer store forventninger til regnskabet fra Pandora, der bliver offentliggjort 14. august.



Finanshuset venter ikke, at den nye Shine-kollektion vil vise stærk vækst i kvartalet. Og Berenberg frygter også for en mulig nedjustering af selskabets forventninger til hele året, skriver Bloomberg News.



Anbefalingen er uændret "hold", og kursmålet blev justeret 5 kr. ned til 555 kr.



Mærsk fulgte lige efter og B-aktien sluttede med et fald på 1,6 pct. til 8620 kr., på trods af at det samlede SCFI-indeks steg 3,1 pct. i den forgangne uge til 890,52.



I løbet af eftermiddagen blussede frygten for handelskrigen mellem USA og Kina igen op, da det kinesiske handelsministerium fredag advarede om, at landet var klar til at indføre nye tariffer på amerikanske varer for 60 mia. dollar, hvis USA gør alvor af sine seneste trusler om at løfte toldsatsen på en lang række kinesiske varer.



Carlsbergs rivaler går sammen



Hollandske Heineken har valgt at overdrage sin lille forretning i landet til China Resources, som er landets største bryggeri og står bag verdens bedst sælgende øl, Snow.



Til gengæld får Heineken en ejerandel på omkring 21 pct. af bryggeriet.



Danske Carlsberg har selv en markedsandel på omkring 6 pct. i Kina samlet set, men i den vestlige del af landet er den oppe over 50 pct.



Analytiker Morten Imsgard fra Sydbank vil ikke kalde det positivt for Carlsberg, at Heineken har købt sig ind i Kina - men på den anden side er det ikke umiddelbart entydigt negativt.



Han vurderer, at konkurrencesituationen ikke ændres markant i Kina.



Carlsberg-aktien reagerede afdæmpet med en stigning på 0,1 pct. til 776,40 kr.



Bank stiger efter regnskab



Banknordik aflagde desuden regnskab for første halvår.



Banken fastholdt sin prognose for driftsindtjeningen, men overskuddet efter skat ventes nu i bedre gænge takket være medvind på kursreguleringer og nedskrivninger.



Samlet tjente Banknordik 207 mio. kr. før skat i første halvår - næsten en fordobling fra første halvår af 2017.



Det var med til at sende Banknordik 3,2 pct. op til 113,50 kr.



