Aktier: Fuld fart på DSV efter rekordregnskab

Artiklen rettet kl. 17.36:

SEB anbefaler køb af Royal Unibrew - og ikke sælg, som det fremgik af den første version af artiklen.



DSV havde værdifuldt gods med til sine aktionærer onsdag.



Et stærkt regnskab ledsaget af en millionopjustering sendte transportkoncernens aktie i rekord og medvirkede til at holde det danske aktiemarked oven vande på en dag, hvor de europæiske aktiemarkeder ellers var præget fald.



Nye trusler fra USA om højere told på kinesiske varer fik frygten for en handelskrig til at blusse op igen i aktiemarkedet og gav mindre fald rundt om i Europa.



Herhjemme var markedet dog spændt for DSV's lastvognstog, og C25-indekset steg 0,3 pct. til 1160,48, mens DSV sluttede hele 6,7 pct. højere i 570 kr.



Transportkoncernen viste gode takter i andet kvartal og et driftsresultat på 1449 mio. kr. Det var 28 mio. kr. mere end analytikere havde regnet med.



Samtidig fik forventningerne til årets driftsoverskud før særlige poster et løft til 5300-5600 mio. kr. i år.



Den tidligere prognose var på 5100-5400 mio. kr.



"DSV leverer noget bedre end, hvad både konkurrenter og fragtdata har indikeret, at det ville være i stand til.



Det understreger, hvor meget selskabet er i stand til at eksekvere på indtjeningen," siger chefanalytiker i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen.



Rift om Ambu og Unibrew



Blandt investorernes favoritaktier onsdag var også Ambu og Royal Unibrew.



Ambu tangerede sin lukkerekord efter en stigning på 2,9 pct. til 257,80 kr.



Fremgangen fulgte mindre fald i starten af denne uge, efter at aktien var tordnet i vejret med næsten 18 pct. i sidste uge, hvor topchef Lars Marcher over for Børsen berettede, at selskabet kan stå over for en tidobling af toplinjen frem mod 2025.



For Royal Unibrew var købsinteressen onsdag udløst af et rygklap fra SEB.



Bankens analytikere hævede kursmålet for bryggeriaktien til 590 kr. fra 475 kr. og gentog anbefalingen "køb".



Unibrew lukkede med en gevinst på 2,6 pct. til 544,50 kr.



I bunden af C25 var der pres på Pandora og A.P. Møller-Mærsk.



Pandora tabte 3,3 pct. til 438,30 kr. og er sammenlagt nu faldet 34 pct. i år, hvor spekulanter, der tjener på kursfald, har udnyttet svigtende vækst og problemer på det kinesiske marked til at sende aktien lavere.



Og noget kunne tyde på, at fondene, der spekulerer i kursfald, også var aktive onsdag.



I hvert fald var største nettosælger anonym, hvilket også har været tilfældet ved andre lejligheder, når Pandora-aktien ifølge handlere har været presset af de såkaldte shortsælgere.



For Mærsk, hvis B-aktie faldt 2,3 pct. til 8948 kr., var der mere sikker adresse på nedturen.



Mærsk blev onsdag sænket til "neutral" fra "køb" af Goldman Sachs med et kursmål på 9500 kr.



/ritzau/FINANS