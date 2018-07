Det sker i dag: Showdown mellem Donald Trump og Vladimir Putin

Politiske kommentatorer, militære analytikere og finansielle profeter vil alle som én sidde klar til at tyde og fortolke to af verdens mest magtfulde mænds ordvalg og mimik når Ruslands præsident Putin og USAs præsident Donald Trump i dag mødes til topmøde i Helsinki i Finland.



Og op til topmødet vil der i løbet af i dag komme økonomiske nøgletal om den amerikanske og europæiske økonomi, hvilket meget vel kan gå hen og give yderligere emner at snakke om for de to statsledere.



Dels kommer der nye tal for detailsalget og forretningslagre i USA og også fra eurozone kommer der handelsbalancetal.



Storbanken Bank of America kommer også med regnskab mandag omkring frokos dansk tid, mens streamingtjenesten Netflix afleverer regnskab sent på mandagen.