Investorerne på de europæiske aktiemarkeder var i godt humør fredag og de ledende indeks lukkede i grønt.



I London steg FTSE 100-indeks 0,9 pct., tyske Dax 1 pct., mens det franske CAC 40-indeks steg 0,3 pct.



Det brede og paneuropæiske Stoxx 600 steg 0,6 pct.



Den italienske sportsvognproducent Ferrari steg mest, efter bilfabrikanten torsdag efter europæisk lukketid kom med et regnskab, der skuffede analytikernes forventninger til omsætningen, men til gengæld overraskede positivt, når man kigger på driftsresultatet, Ebidta.



Driftsresultatet landede på 272 mio. euro mod de af analytikerne ifølge Bloomberg News ventede 261,8 mio. euro. Sidste år i samme periode kørte Ferrari et driftsresultat på 242 mio. kr. i garagen.



Ferrari-aktien steg omkring 7,9 pct. fredag.



I den anden ende af Stoxx 600 lå den franske storbank Société Générale der ikke tjente så meget som ventet af markedet på handelsindtægter. Det sendte fredag aktien ned på børsen i Paris.



Handelsindtægterne var i kvartalet mindre end hos konkurrenterne både i USA og Europa, skriver Bloomberg News. Socitete Generale faldt med 5,7 pct.



Der var tale om faldende indtægter både i handlen med obligationer og med aktier for banken.



Også tøjmærket Hugo Boss kunne finde sig i den kedelige ende af Stoxx 600, da aktien faldt med 5,3 pct. Selskabet leverede ellers en indtjening over det forventede, men investorer havde ifølge analysehuset Warburg udtrykt bekymring om en bruttomargin, der faldt til 64 pct. mod 64,4 pct. året før, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS