Det sker i dag: Novo og Norden åbner bøgerne

Forår i C25?

Der lander drypvis igennem hele dagen dugfriske kvartalstal fra en håndfuld af de tunge aktier i C25-indekset, som vil vise om der er forårsfornemmelser også på investorfronten i det danske virksomhedslandskab. Novo Nordisk og Rederiet D/S Norden starter ud fra morgenstunden med kvartalsregnskaber og ved frokosttid kommer cementgiganten FLSmidth til bordet, mens GN Store Nord og fodboldklubben AaB også leverer tal i løbet af i dag. Også en række finansregnskaber vil tikke ind på Fondsbørsen heriblandt Lollands Bank, Lån & Spar Bank, Skjern Bank og Spar Nord Bank.



Boligmarkedets stand

Morgenen byder også på tal fra boligmarkedet, herunder både tal for salget af boliger i marts i København samt tal for udbuddet af villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger til salg på landsplan og regionsplan.



Industriens tørre tal

Både italien, Tyskland, Frankrig og eurozonen som helhed afslører talnne for hvor meget der er gang i industrien. Eurozonen fremviser også arbejdsløshedstal og BNP-tal.



Kan Tesla levere varen?

Sent i aften ved 22-tiden kommer Tesla med regnskab, der måske vil vise om elbilproducenten har fået styr på produktionen og salget.