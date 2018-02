Nyt blodbad på Wall Street: Aktierne dykker voldsomt

Torsdagens udvikling på det amerikanske aktiemarked endte i et meget voldsomt dyk i den sidste handelstime. I løbet af dagen havde de amerikanske aktieindeks ligget omkring -2 pct., men hen mod børslukketid tog tabene fart.



Dow Jones faldt med 4,15 pct., S&P 500 med 3,75, mens Nasdaq dykkede med 3,9 pct.



Mandag var den største nedtur i seks år på en enkelt dag, men torsdagens nedtur var næsten på niveau efter et par dage med en flad eller let stigende udvikling



Der er flere lighedspunkter mellem de to store dyk. De kom begge sent, og de kom som konsekvens af frygt for stigende rente.



Den toneangivnede tiårige obligationsrente nåede kortvarigt 2,88 pct. hvilket er det højeste niveau i de seneste fire år.



Det skabte frygt, og aktionærerne smed, hvad de havde i hænderne.



"Obligationsmarkedet har afgjort fået aktiemarkedets opmærksomhed," udtalte Ryan Detrick, senior market strategist hos LPL Financial.



"Siger obligationsmarkedet os noget, som vi ikke ved? Er der mere inflation længere nede ad vejen som vi ikke forventer," spurgte han.



De høje aktiekurser har været nøje forbundet med den ekstemt lave obligationsrente, og noget tyder på, at de seneste ni års bearmarket måske er slut.



I Dow Jonesindekset var der fald over hele linjen. Exxom faldt med 0,47 pct. Bundproppen var Intel med en nedgang på 5,42 pct.