Amerikanske aktier falder voldsomt: Største dyk siden 2011

Relateret indhold Aktieordbog FAKTA

Mandagen endte med et meget kraftigt aktiefald på en enkelt dag.



Dow Jones faldt med 4,6 pct., S&P 500 med 4,1 pct..og Nasdaq med 3,8 pct.



Det er ekstemt store fald i forlængelse af de seneste dages kraftige fald på børserne i USA, men også i Europa og Asien.



For Dow Jones og S&P 500's vedkommende var der tale om det største dyk siden august 2011.



Der er voldsom nervøsitet på det amerikanske aktiemarked, hvor det såkaldte volatilitetsindeks CBOE også var på det højeste niveau siden august 2015.



Analytikere kalder aktieejernes adfærd for et feberudsalg og gårsdagens handelsvolumen var stort set dobbelt så højt som en gennemsnitlig 30-dages periode på det amerikanske aktiemarked.



I Dow Jones indekset faldt alle selskaber, Apple slap nådigst med et fald på 2,5 pct. og flyfabrikken Boeing dykkede med 5,7 pct.



Den alvorlige udvikling på de amerikanske aktier hænger sammen med, at der i den seneste jobrapport er udsigter til store lønstigninger, hvilket har forstærket frygten for inflation betydeligt.



Dermed er der også udsigter til, at centralbankerne - heriblandt Fed - vil hæve renterne i et raskere tempo end forventet af aktieinvestorerne.



Samtidigt er der kommet realistiske alternativer til aktieinvesteringer - seneste er den toneangivende amerikanske obligationsrente steget til 2,85 pct. I Europa er niveauet stadig kun 1 pct., men investorer over hele verden er begyndt at vænne sig til tanken om, at regeringernes stimuluspakker så småt er ved at være fortid.