Onsdagens aktier: Mærsk, NKT og Vestas bag første fald i C25 i 2018

Efter seks handelsdage i træk med stigninger oplevede det danske C25-indeks onsdag sit første fald i 2018.



Ud af indeksets 25 aktier var der fald i 17, heriblandt i aktier som NKT, Vestas og Mærsk, mens Ørsted og bankerne var med til at begrænse nedturen.



"Det er ikke unaturligt, at vi får nogle dage som disse, hvor markedet lige tager sig en puster. Med de stigninger, vi har fået, er det her i min verden kun krusninger," siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.



For C25 endte dagen med et fald på 0,5 pct. til 1168,88, efter seks handelsdage med en samlet fremgang på 2,6 pct. siden årsskiftet.



NKT FIK SÆNKET ANBEFALING



Værst klarede NKT sig, efter at Nordea valgte at sænke anbefalingen af kabelproducentens aktie.



"Som aktiekursen har bevæget sig tættere på vores kursmål på 295 kr., har vi nedjusteret vores anbefaling til "hold" fra "køb"," lyder det fra Nordea.



NKT-aktien lukkede 6 pct. lavere i 271,80 kr., og i det fald ser Jyske Bank en købsmulighed.



"NKT er den af de aktier, som vi tror meget på i 2018. Vi ser kursfaldet som en åbning for, at man kan gå ind i den," siger Martin Munk.



Energiselskabet Ørstad var med i topfeltet i C25 med en stigning på 1,5 pct. til 346 kr. efter en opjustering af forventningerne til 2017 til et driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger på 22,5 mia. kr. fra tidligere ventet omkring 21 mia. kr.



"Stigningen skyldes primært en stærk indtjening fra vores producerende havvindmølleparker i slutningen af året - herunder fra kraftigere vind og en hurtigere indfasning af produktion fra de nye parker Race Bank og Walney Extension," begrunder Ørsted.



BANKER KAN FÅ GLÆDE AF RENTESTIGNINGER



Bankerne klarede sig også godt, hvilket afspejlede udviklingen i resten af Europa og skal ses i lyset af tendensen med stigende renter.



"Vi har set de amerikanske renter køre videre op, og finansaktierne klarer sig på den baggrund relativt godt i Euro Stoxx 50," konstaterer Martin Munk.



Danske Bank steg 2,1 pct. til 248,40 kr., og Nordea lukkede 1 pct. højere i 77,64.



Biotekaktien Genmab havde også en god dag med en stigning på 1,7 pct. til 1172 kr. Selskabet oplyste, at det amerikanske investeringsselskab Artisan Partners er blevet storaktionær i selskabet med en ejerandel på 5,04 pct.



Tilbage i afdelingen med faldende aktier lå Vestas med et dyk på 2,5 pct. til 423,60 kr. Vindmølleproducentens aktie er dermed tilbage under niveauet fra før mandagens opjustering af selskabet af forventningerne til pengestrømmene i 2017.



Mærsk-aktierne faldt desuden for anden dag i træk - B-aktien med 2,8 pct. til 11.115 kr. efter nogle ellers gode uger for aktierne. Analysehuset Alphaliner skrev, at levering af nye containerskibe sætter rekord i januar.



Her bliver der nemlig leveret syv af de såkaldte megamax-containerskibe, der har en kapacitet på 19.000-21.000 tyvefodscontainere (teu), hvilket kan puste yderligere til ubalancen mellem udbud og efterspørgsel på markedet.



PANDORA-FORHANDLER MED FALDENDE JULESALG



Pandora var også i fokus og faldt 2,0 pct. til 667 kr. efter salgstal fra den amerikanske smykkeforhandler Signet, som gennem kæden Jared forhandler Pandora-smykker og her havde en tilbagegang i julesalget.



"Vi tror, at man skal være meget varsom med at tolke for meget på de tal. Vi venter mere med spænding på den handelsopdatering, som vi venter kan komme fra Pandora torsdag eller fredag," siger Martin Munk.



Tirsdag holder selskabet desuden kapitalmarkedsdag i København.



Uden for eliteindekset faldt SAS med 7,4 pct. til 16,09 kr. Flyselskabet kunne i sin månedlige trafikopgørelse notere et fald i passagertrafikken, målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK), på 3,8 pct. i forhold til samme måned af 2016.



Ambu steg derimod 3,4 pct. til kursrekorden 124,80 kr., efter at selskabet har fået godkendt sit engangskoloskop til salg i USA af de amerikanske sundhedsmyndigheder.



Der var ligeledes positivt lys på Simcorp-aktien, der nød godt af en hævet anbefaling af aktien hos Handelsbanken til "akkumuler" fra "reducer" og et løft i kursmålet til 415 kr. fra 360 kr. Aktien steg 3,8 pct. til 372,40 kr.



/ritzau/FINANS